TEDxReggioEmilia celebra la Giornata dell’Acqua con un evento immersivo alla Centrale Idrica

In occasione del World Water Day, il team di TEDxReggioEmilia ha portato in scena ACQUA, un evento speciale dedicato alla risorsa più essenziale per la vita e sempre più al centro delle sfide ambientali globali.

La suggestiva cornice del Museo dell’Acqua – Centrale Idrica di Reggio Est ha ospitato una mattinata di talk ispirazionali e riflessioni profonde, accompagnate da una visita guidata agli impianti che custodiscono il cuore del ciclo idrico della città.

Tre speaker d’eccezione hanno offerto al pubblico strumenti per leggere la complessità dell’acqua da diverse angolazioni:

Alberto Agliotti, divulgatore scientifico, ha condotto un viaggio narrativo tra conoscenza e consapevolezza, e i viaggi nascosti dell'acqua.

Donato Berardi, economista e direttore di REF Ricerche, ha illustrato le sfide della gestione sostenibile del servizio idrico, mettendo in luce il legame tra efficienza, partecipazione e accessibilità.

Elena Toth, professoressa e idrologa, ha esplorato l'equilibrio fragile tra acqua e territorio.

A condurre l’evento, la voce competente e coinvolgente di Irene Ivoi, esperta di sostenibilità e nudge marketing, che ha guidato il pubblico in un percorso di riflessione attiva.

“Volevamo uscire dalle sale tipiche dei convegni e portare le persone nei luoghi dove le cose accadono davvero. ACQUA è nato così, dal desiderio di far vivere un’esperienza che unisce contenuti e contesto. La visita alla Centrale Idrica di Reggio Est è stata un’occasione preziosa per scoprire non solo l’architettura e le funzioni dell’impianto, ma anche per conoscere il valore di ciò che spesso diamo per scontato. Siamo felici del risultato, non solo per l’interesse suscitato dai talk, ma anche per la partecipazione attiva alle visite guidate”, ha dichiarato Laura Credidio, licenziataria di TEDxReggioEmilia.

L’evento è andato sold out, segno di un interesse crescente verso i temi della sostenibilità e del futuro delle risorse naturali.

ACQUA ha rappresentato molto più di un evento: è stato un momento di consapevolezza collettiva, in cui esperti, cittadini e istituzioni si sono incontrati per immaginare nuove responsabilità e azioni concrete.

L’iniziativa è stata realizzata con il supporto dei partner IREN e ARCA, che hanno reso possibile l’apertura straordinaria degli impianti e la partnership per un’esperienza davvero immersiva.

TEDxReggioEmilia prosegue il suo impegno nel promuovere idee di valore e costruire spazi di confronto autentico. Il prossimo appuntamento è già in cantiere.