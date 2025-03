Spazi pubblici e partecipazione, al via la open call per la creazione del programma del festival Placemaking week Europe 2025

È pubblicata online, al link comune.re.it/placemaking, la open call per contribuire alla creazione condivisa e partecipata del programma della Placemaking Week Europe 2025, l’evento europeo dedicato alla progettazione degli spazi pubblici insieme alle persone e per le persone, in programma a Reggio Emilia dal 23 al 26 settembre. I quattro giorni di festival vedranno panel di lavoro, workshop, visite e attività di placemaking in varie sedi della città, il tutto pensato con l’idea di un evento diffuso, in grado di ispirare non solo i partecipanti, ma l’intera città per creare insieme spazi pubblici più belli, significativi ed inclusivi.

La Placemaking Week 2025 a Reggio Emilia è fortemente connessa agli obiettivi di Mandato dell’Amministrazione; proprio a partire dai temi individuati per questa edizione, la call mira a raccogliere progetti, esperienze e azioni intraprese negli spazi delle nostre città per poterli mettere a valore e confronto durante il festival attraverso uno sguardo multidisciplinare e sistemico, che valorizza tutte le competenze protagoniste della progettazione urbana. I temi riguardano in particolare le opportunità di rilancio dei centri storici, la progettazione di spazi di qualità, vivibili e inclusivi per tutte le persone, la mobilità a supporto delle reti di prossimità, le politiche che la città “media” può mettere in campo per essere attrattiva e competitiva nel panorama europeo.

L’obiettivo è creare un programma stimolante, innovativo e diversificato, che affianchi alle sessioni plenarie circa 50 sessioni selezionate attraverso i contributi raccolti dalla open call.

Alla call – che resterà aperta fino al prossimo 30 aprile – possono partecipare professionisti dei settori dell’architettura, dell’urbanistica, del design, della cultura e delle arti performative ma anche rappresentanti di pubbliche amministrazioni, ricercatori universitari e studenti, associazioni e operatori nel campo della rigenerazione urbana e dell’innovazione sociale, sia italiani che internazionali. Potranno essere presentate esperienze e proposte in vari format -sessioni lunghe e brevi, workshop, performance, attività all’aperto – per affrontare il tema del placemaking attraverso diversi approcci e pratiche creative, da realizzare sia all’interno che in esterno.

Le proposte saranno valutate e selezionate entro il 23 maggio. Ci sarà poi tempo fino al 18 giugno per presentare i dettagli finali della sessione, in modo da poter lanciare il programma completo del festival nel luglio 2025.

Il form con cui candidarsi è compilabile al link https://bit.ly/PlacemakingCall. Per qualsiasi informazioni è possibile scrivere a pwe@placemaking-europe.eu

In avvicinamento al festival prosegue anche la rassegna ‘Facciamo spazio! Progettare lo spazio pubblico con le persone. Verso Placemaking Week Europe 2025’ con il secondo dei quattro appuntamenti tematici aperti alla città, organizzati in partnership con Laboratorio Aperto e Digital Freaks previsto martedì 15 aprile, alle ore 18.30 al Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro. Nel corso dell’incontro si parlerà di azioni, strategie e politiche che le ‘città medie’ possono attuare per garantire una buona qualità di vita ai propri cittadini, ma essere anche competitive e attrattive nel panorama europeo.