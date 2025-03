Scandiano: furgone come ariete per assalto notturno al Conad di Arceto

Nella notte, poco dopo le 3:30, i Carabinieri della tenenza di Scandiano sono intervenuti nella frazione di Arceto, su richiesta di un cittadino, per un furto in corso presso il supermercato Conad di via Bergianti. Sul posto, i militari hanno constatato che i ladri avevano sfondato la porta a vetrata d’ingresso utilizzando un furgone come ariete.

Dopo essersi introdotti nel supermercato, hanno asportato una cassa automatica contenente denaro, la cui entità è ancora in fase di quantificazione. Ingenti i danni arrecati alla struttura. Immediatamente sono scattate le ricerche in tutta la zona, ma i malviventi sono riusciti a dileguarsi prima di essere intercettati. I Carabinieri di Scandiano hanno avviato le indagini per furto aggravato.