Riapre la stazione ecologica di Casinalbo di Formigine

Sono terminati i lavori di riqualificazione della stazione ecologica Boomerang di via Copernico a Casinalbo di Formigine, che riaprirà a pieno regime lunedì 31 marzo. Si sono infatti conclusi, a cura del Gruppo Hera e in accordo con l’amministrazione comunale, i lavori di ristrutturazione e ammodernamento del centro di raccolta per rifiuti differenziati, che è di nuovo pronto ad accogliere cittadini e imprese. In particolare, sono state apportate migliorie di natura tecnica (riorganizzazione degli spazi per diverse tipologie di rifiuto), sono stati rivisti i percorsi di accesso e per l’utilizzo del centro di raccolta ed è stata predisposta un’area dedicata al nuovo Box del Riuso, dove potranno essere portati oggetti in buono stato da inserire nel circuito virtuoso del riuso. L’impianto sarà aperto tutti i giorni (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 18, la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18).

Nell’ambito del progetto di manutenzione straordinaria dei centri di raccolta, finalizzato a garantire un servizio sempre migliore agli utenti, Hera comunica inoltre che da domenica 6 aprile e circa per 5 mesi sarà invece chiusa la stazione ecologica Crisalide di via Mazzacavallo a Magreta. I cittadini potranno recarsi negli altri impianti presenti nel distretto, cioè il rinnovato centro di raccolta Boomerang di Casinalbo oppure quelli di Pozza di Maranello, Fiorano (Ecoisola e Riciclandia) e Sassuolo (Arcobaleno).

Centri di raccolta, un servizio capillare: che cosa si può portare

Le stazioni ecologiche integrano il servizio ordinario e rappresentano l’opzione ambientale più sostenibile e di minore impatto per la raccolta di alcuni rifiuti urbani. Sul territorio della nostra provincia gestito da Hera la presenza di questi centri di raccolta è capillare: in generale, al loro interno possono essere portati gratuitamente tutti quei rifiuti urbani che per tipologia, dimensioni e peso non possono essere conferiti attraverso la raccolta stradale e domiciliare; come, ad esempio, la gran parte dei rifiuti di origine domestica, compresi gli elettrodomestici di tutte le dimensioni. A tal proposito, si ricorda che per gli ingombranti è sempre attivo il servizio di ritiro a domicilio, prenotabile telefonando al numero verde 800 999 500. Si accettano anche batterie, legno, mobili rotti, cassette, lattine e plastica, carta e cartone, rottami metallici, oli, potature, cartucce per stampanti, vetro e molto altro ancora. Sono pochi i materiali che non sono accettati dalle stazioni ecologiche: ad esempio rifiuti indifferenziati, amianto, lana di vetro, lana di roccia, carta catramata, guaina bituminosa, vetroresina e cartongesso.

Alla stazione ecologica Boomerang si può ritirare il kit per il corretto conferimento dei rifiuti

Per conferire correttamente i rifiuti è indispensabile avere le dotazioni messe a disposizione dal Gruppo Hera. Il kit (che comprende carta Smeraldo, sacchi e pattumella) può essere ritirato alla stazione ecologica Boomerang di Casinalbo nelle giornate di martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12. Si ricorda che a Formigine la distribuzione delle dotazioni è sempre attiva anche allo sportello clienti Hera in piazza Tricolore (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13.30, il venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 17, il sabato dalle 8 alle 12.30).

Per ogni dubbio c’è l’app Il Rifiutologo

In caso di dubbi sul corretto conferimento dei rifiuti è possibile consultare l’app Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente da tutti gli store. Nel Rifiutologo sono riportate informazioni dettagliate sulla gestione di ogni materiale. Si possono inoltre inviare direttamente a Hera fotosegnalazioni di rifiuti abbandonati, cassonetti rotti o troppo pieni e, grazie al GPS, è possibile individuare la stazione ecologica più vicina con i relativi orari di apertura. Per segnalazioni o richieste d’informazioni è sempre a disposizione il Servizio Clienti al numero gratuito 800 999 500 (per utenze domestiche) o 800 999 700 (per utenze non domestiche).