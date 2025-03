Reggio Emilia: al via asfaltature sulla rete principale, prima tranche di un pacchetto di 2.750.000 euro

E’ stata deliberata dalla Giunta, e si tradurrà in cantieri nelle prossime settimane, una prima tranche esecutiva di opere di manutenzione straordinaria della rete stradale principale di Reggio Emilia di competenza comunale, per un valore complessivo di 1.100.000 euro. Si riasfaltano complessivamente 31.400 metri quadrati di strade, per una lunghezza complessiva di 5,5 chilometri.

Gli interventi, parte di un pacchetto previsto dal Bilancio 2025-2027 e dal Piano triennale dei lavori pubblici del valore di 2.750.000 euro, si concentreranno sul ripristino del manto stradale ammalorato, con la posa di nuovi asfalti.

“Se la cura dei luoghi è un tema al centro dell’attuale mandato amministrativo, queste azioni ne sono naturale conseguenza – dichiara il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Lanfranco De Franco – Sono diverse le opere di manutenzione straordinaria e ordinaria previste dal Bilancio corrente per quanto concerne i beni pubblici e in particolare la rete della viabilità urbana, quindi ponti, sottopassi, percorsi ciclabili o pedonali e naturalmente strade, a cominciare da quelle principali e quindi più utilizzate da tutti. Al decoro e al comfort vanno aggiunti percorribilità e sicurezza: i selciati in ordine sono uno dei primi elementi di percorribilità in sicurezza dei tracciati e da questo punto non possiamo prescindere. Parliamo di manutenzioni straordinarie, quindi di investimenti: questo spiega la rilevanza delle somme stanziate, per conferire ai beni caratteristiche durevoli di affidabilità”.

Principale obiettivo del piano di asfaltature straordinario è l’eliminazione di buche e avvallamenti lungo vari tratti della pavimentazione bituminosa, in alcuni casi con banchine laterali troppo ribassate.

Il cattivo stato di manutenzione delle strade è generalmente dovuto all’insufficienza dello strato superficiale (tappeto d’usura, con durata media di 6 anni) in relazione all’aumento delle portate degli automezzi, in particolare quelli d’opera (agricoli e di trasporto pesante), oltre all’aumento del numero di vetture circolanti.

Fatta una selezione e tenuto conto delle risorse disponibili, sono state individuate le strade maggiormente deteriorate tra quelle relative alla viabilità principale, significative per il collegamento fra zone diverse della città e l’attraversamento del tessuto urbano, quindi maggiormente utilizzate dagli utenti della strada.

I lavori riguarderanno:

via Lelio Basso

via dei Gonzaga

rotatoria via Gramsci – via del Chionso

rotatoria via Regina Margherita – via Adua

via Hiroshima

viale Martiri di Piazza Tien An Men (tratto di competenza comunale)

via Giovanbattista Vico (Via Emilia ovest)

via Lelio Basso: il ripristino comprende tutto lo sviluppo stradale, ad esclusione di un breve tratto di platea rialzata che non presenta anomalie nella pavimentazione, per una lunghezza di 810 metri e sviluppo di 7.800 metri quadrati;

via dei Gonzaga: l’intervento si concentra principalmente nel tratto nord della strada, da via Ferri a via Bertani Davoli, oltre a brevi tratti nella parte urbana della città, per una lunghezza di 1.466 metri e sviluppo di 3.800 metri quadrati;

rotatorie Gramsci – Chionso e Regina Margherita – Adua: è previsto il rifacimento della pavimentazione stradale in tutto il loro sviluppo, per una lunghezza di 280 metri e sviluppo di 2.800 metri quadrati;

via Hiroshima: il ripristino comprende tutta la superficie stradale del tratto da via Chopin a via Kennedy, per una lunghezza di 245 metri e sviluppo di 4.400 metri quadrati;

viale Martiri di Piazza Tien An Men: il ripristino comprende tutta la superficie stradale del tratto da via Hiroshima a via Cipriani, per una lunghezza di 500 metri e sviluppo di 4.800 metri quadrati;

via Vico: il ripristino comprende una buona parte della superficie stradale del tratto da via Marx al centro abitato di Cella, per una lunghezza di 2.200 metri e sviluppo di 17.800 metri quadrati.

Nel frattempo, con risorse del Bilancio 2024, sono in corso o imminenti le asfaltature in alcune strade della Zona nord della città: via Bligny, via Green e la rotatoria fra via Vertoiba e via don Grazioli, via Asseverati, via Bedeschi, via Brigata Reggio, via Fratelli Manfredi e via Martiri di Cervarolo.