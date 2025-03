Passaggio Mezza Maratona e Castello in Fiore: un fine settimana di grandi eventi a Formigine

Domenica 30 marzo passa anche da Formigine la Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari”. Il percorso si sviluppa da Maranello a Modena, con i suoi musei dedicati al Mito Ferrari. Nella stessa giornata, a partire da sabato, il centro storico di Formigine ospita la diciassettesima edizione di “Castello in fiore”, mostra mercato dedicata al giardinaggio e organizzata dalla Pro loco.

Nella giornata di domenica, dalle ore 8:45 alle 12:30, la via Giardini sarà interessata dal passaggio degli oltre 6.000 partecipanti alla 21 chilometri; pertanto da Ubersetto fino alla località Bertola sarà chiusa al transito anche pedonale; non sono consentiti attraversamenti.

Sosta vietata su via Giardini e su via Trento Trieste a partire dalle 7.

Per accedere al centro storico è possibile parcheggiare in piazza Ravera oppure nel parcheggio dell’ex Cantina o nella zona degli uffici comunali di via Unità d’Italia. I passaggi pedonali sono via Vittorio Veneto e quelli vicini al Centro prelievi o alla sede Avap.

I percorsi alternativi di spostamento sono la Tangenziale Modena-Sassuolo, la Nuova Estense e via Stradella; per attraversare la Giardini è possibile raggiungere la complanare all’altezza di Portile o all’uscita 18 della Tangenziale.

Lungo tutto il percorso saranno presenti operatori di Polizia Locale, volontari e personale dell’organizzazione.

Afferma l’assessore al Coordinamento eventi Corrado Bizzini: “Ci prepariamo a vivere un fine settimana di grandi manifestazioni, che porteranno nel nostro territorio moltissimi visitatori. Riuscire ad abbinare “Castello in fiore” al passaggio di seimila podisti della mezza maratona sarà una cosa unica per la città di Formigine. Sono stati mesi intensi ma che regaleranno a tutta la comunità tanto orgoglio. Il mio ringraziamento va dunque agli organizzatori e ai volontari che permettono la buona riuscita degli eventi. Oltre a quelli della Pro loco, dunque, anche i Volontari della Sicurezza, Alpini, Protezione civile, GEV, Associazione Nazionale Carabinieri, Podistica formiginese, Ads Sportinsieme, Gruppo ciclistico AVIS, AVAP e gruppi di controllo del vicinato”.