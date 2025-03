Modena in prima fila ai regionali di categoria di nuoto

L’approssimarsi dei Criteria nazionali giovanili in programma a Riccione a partire da venerdì 28 marzo fino a mercoledì 2 aprile, ha chiamato i migliori 8 qualificati alle finali dei campionati regionali in vasca corta inevitabilmente ai blocchi. Un primo weekend disputato a Riccione e lo scorso alla piscina Campedelli di Carpi, con buone risposte dei modenesi.

Per il Maranello Nuoto, tris d’oro di Riccardo Bartolacelli. Per lo junior titolo nei 200 dorso, 800 e 1500 stile libero. Completano il medagliere dei gialli, gli argenti nella categoria Ragazzi di Riccardo Volpe nei 50 stile e nei 200 misti, Marc André Di Domenico nei 200 delfino e completa Maia Bartolacelli con il bronzo nei 200 dorso Ragazzi.

Gli Amici Nuoto VVF Modena centrano il poker con Thomas Pasotti (R14). Per lui 4 ori centrati sia nello stile libero sulle distanze 200, 400 e 1500, che nei 200 dorso, dove sulla distanza dei 100 vince l’argento.

Il bronzo arriva con lo junior Cristian Botnaru terzo nei 200 farfalla.

Per il Team Nuoto Modena fa tutto Carlo Alberto Baraldi titolo nei 100 dorso e 200 misti Cadetti, 2° nei 50 Rana e 3° nei 50 dorso e 100 rana.

Il Circolo Sportivo GDF Modena sale sul podio con Valeria Fontana argento nei 400 misti e con Ines Djebali, argento nei 100-200 Rana e bronzo nei 50 Rana della categoria Cadetti.

Anche per Sweet Team Modena manca il titolo ma non mancano in podi. Elettra Calanca è 3^ nei 200 e 400 stile libero Cadetti, ma fa meglio nei 100 e 200 farfalla dove conquista l’argento come anche Valter Prampolini nei 200 misti e Nicolò Ferrari nei 200 dorso

Non manca l’appuntamento con il podio e il titolo Guerra Giorgia (De Akker Team SSD – Bo) La vignolese classe 2000 in questi campionati oltre al consueto contributo alle staffette porta a casa l’oro dei 400 stile libero.