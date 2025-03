Incontro di quartiere a Gorzano

Proseguono a Maranello gli incontri di quartiere: sei serate in cui il sindaco e gli assessori della giunta comunale incontrano i cittadini. Una serie di occasioni per confrontarsi sui temi più significativi per la vita del capoluogo e delle località, momenti di dialogo e confronto tra l’amministrazione comunale e la comunità. Giovedì 27 marzo alle ore 20.30 l’appuntamento è con i residenti di Gorzano presso la Sala Civica Bergonzoni in Via Cappella 115.