Giro d’Italia, a Castelnovo Monti una scultura in legno di Claudio Ferrarini dà il benvenuto alla corsa rosa

Chi entra nel Municipio di Castelnovo in questi giorni, nell’ingresso e prima di salire verso gli uffici può ammirare una bella scultura in legno dedicata al Giro d’Italia e ai ciclisti che, con la loro fatica, ne sono gli assoluti protagonisti. Si tratta di un’opera in legno realizzata da Claudio Ferrarini, noto scultore felinese, già animatore di diversi eventi sul Monte Fosola e nel territorio appenninico dedicati a coloro che, amati di scalpelli e sgorbie, estraggono dal legno opere d’arte. Un nuovo appuntamento di questo tipo sarà proposto anche nelle prossime settimane nell’ambito del calendario di avvicinamento alla giornata del 21 maggio con l’arrivo della corsa rosa in Appennino.

La scultura di Ferrarini trasmette l’idea del gruppo in velocità, con diversi ciclisti ad inseguirsi, fino all’immagine stilizzata che rappresenta il logo del Giro d’Italia. L’opera è stata consegnata al Sindaco Emanuele Ferrari, che ha voluto apporla all’ingresso del Municipio dove tutti la possono ammirare. Un ulteriore elemento, insieme all’illuminazione rosa che da giorni, negli orari serali, contraddistingue l’Isolato Maestà (il grattacielo di Castelnovo) che evidenzia la crescita costante dell’attesa e dell’entusiasmo per lo storico arrivo del Giro a Castelnovo Monti, il 21 maggio appunto, con la tappa la Viareggio – Castelnovo Monti.