Rubiera, si informa, che in sostituzione della normale attività dei Medici di Medicina Generale, giovedì 27 marzo, dalle ore 14 alle ore 20, sarà attivato un turno di Guardia Medica Straordinaria per consentire ai professionisti di partecipare a un corso di formazione obbligatoria.

Si comunica che in quella fascia oraria sarà attivo anche il CAU il cui numero da chiamare, come per il servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia Medica), é lo 0522 29 00 01.