Gattatico: 32^ Rassegna Teatrale Dante Aimi, arriva il debutto annuale della Fnil Bus

Venerdì 28 e Sabato 29 marzo alle ore 21.00, da tradizione andrà in scena il debutto annuale di Fnil Bus Theater, settimo ed ultimo appuntamento in programma della 32^ rassegna di commedie Dante Aimi. In questi anni la Fnil Bus ci ha abituati bene con un debutto ogni anno, sempre tanto atteso dal pubblico del Cinema Teatro Polivalente di Gattatico.

Siamo molto felici di questo magico e contraccambiato affetto che si è creato in questi anni tra il pubblico e la Fnil, pura energia positiva che di questi tempi non può che far bene a tutti. Lo spettacolo di quest’anno diretto da Damiano Scalabrini, ha come autore Christian Spaggiari, già autore del Panino con la Salsiccia, continua questa nuova sinergia per creare momenti puramente esilaranti sui palcoscenici di Reggio Emilia. Al fianco di Damiano in scena, il fratello Alessandro formando un inossidabile duo comico, Nicoletta Papaleo storica attrice pilastro del gruppo insieme al giovane Mirco Aldrigo, novità: Stefania Cortese attrice Cadelboschese e da Olmo di Gattatico un turbine di entusiasmo e di simpatia Simone Petrolini.

Ecco la trama: In una lussuosa casa di riposo, “villa smeraldo”, due arroganti anziani si divertono ad umiliare gli altri ospiti, ostentando le loro altissime pensioni d’oro. Le cose però stanno per cambiare: un controllo da parte dell’INPS e l’arrivo di una nuova assistente porteranno un totale scompiglio, in un susseguirsi di gag esilaranti.

BIGLIETTERIA

Aperta dalle 17.00 alle 19.00 il martedì e il giovedì – Cell. 349/6668598 Tel. 0522/678070 www.polivalentegattatico.it – info@polivalentegattatico.it Centro Polivalente a Praticello di Gattatico in Via Cicalini, 14 (RE)