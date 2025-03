Deve scontare due anni e mezzo per maltrattamenti e lesioni: arrestato a Bologna

I Carabinieri della Stazione Bologna Bertalia, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nei confronti di un 39enne italiano, celibe, disoccupato. Rintracciato in città, l’uomo è stato accompagnato in caserma per le procedure di rito e, al termine delle stesse, tradotto presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato” dove dovrà espiare la pena a 2 anni e 6 mesi di reclusione per delitti commessi a Bologna tra dicembre 2015 e marzo 2018. Il 39enne è stato riconosciuto colpevole e condannato per maltrattamenti e lesioni personali nei confronti dei propri familiari conviventi.