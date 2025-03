Ciclo di incontri gratuiti sulla “Comunicazione Efficace” nel Comune di Medicina

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Medicina e con l’Istituto Superiore G.Bruno-M.Canedi, organizza il ciclo di incontri gratuito intitolato “Comunicazione Efficace” che si svolgerà i mercoledì 26 marzo, 9 aprile, 23 aprile e 7 maggio 2025 dalle ore 20.30 presso la Sala Auditorium, in via Pillio 1. Un’opportunità unica per apprendere strumenti pratici e migliorare le proprie capacità comunicative.

Parlare non è comunicare. La comunicazione è un’arte semplice e strategica alla portata di tutti che richiede ascolto, umiltà, accettazione, empatia e, soprattutto, richiede l’arte del domandare.

La comunicazione efficace previene e risolve i conflitti; migliorando le relazioni personali, familiari, professionali e sociali.

A guidare il percorso sarà la dottoressa Patrizia Millina, counselor familiare e scolastico, laureata in psicologia ed esperta in comunicazione efficace e non violenta. Con la sua esperienza, la dottoressa Millina offrirà spunti pratici e strategie utili per trasformare la comunicazione in uno strumento di connessione reale con gli altri.

Obiettivi e contenuti del ciclo di incontri:

Comprendere l’importanza dell’ascolto attivo e dell’empatia nella comunicazione.

Apprendere tecniche di comunicazione efficace per migliorare le relazioni interpersonali.

Superare incomprensioni e conflitti attraverso il dialogo consapevole.

Approfondire il ruolo delle emozioni nella comunicazione e il loro impatto sulle relazioni.

Scoprire strumenti pratici per una comunicazione chiara, assertiva e non violenta.

L’iniziativa, gratuita e aperta alla cittadinanza, rappresenta un momento di crescita personale e collettiva, utile per migliorare il benessere individuale e sociale.

Un’occasione per acquisire strumenti preziosi e migliorare la qualità della comunicazione nella vita di tutti i giorni.

Dilva Fava (foto), Vicesindaca Comune di Medicina: «Come Amministrazione, siamo lieti di poter offrire alla comunità un ciclo di incontri dedicati alla comunicazione efficace. In un’epoca dove parlare, capirsi e costruire percorsi condivisi pare essere diventato estremamente difficile, un percorso di dialogo come questo potrà aiutarci a relazionarci con gli altri in maniera non solo costruttiva, ma anche empatica»