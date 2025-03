Bagnolo in Piano: fermato per un controllo in auto aveva machete e spranga di ferro

Fermato l’altro pomeriggio in località San Tommaso della Fossa nel comune di Bagnolo in Piano dai carabinieri della locale stazione, è stato trovato in possesso di un grosso machete lungo oltre mezzo metro (di cui 40 cm di lama) e di una spranga costituita da un tubo metallico della lunghezza di circa un metro, che occultava nel bagagliaio dell’autovettura. In disponibilità del giovane anche un pezzo di hascisc del peso di 24 grammi e uno spinello già confezionato del peso di 2 grammi. Tutto sottoposto a sequestro penale. Con l’accusa di porto abusivo di armi, i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 25enne straniero, residente a Novellara.

Lo stesso giovane è stato inoltre segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Reggio Emilia con il sequestro amministrativo dello stupefacente detenuto per uso personale non terapeutico. E’ successo l’altro pomeriggio, in via Don Montagna nella frazione San Tommaso della Fossa nel comune di Bagnolo in Piano, dove i carabinieri della locale stazione, durante un servizio di controllo del territorio, procedevano al controllo di un’autovettura risultata condotta da un 25enne straniero abitante a Novellara. Durante le procedure di identificazione, i militari notavano che il giovane si mostrava preoccupato. Approfonditi i controlli, il 25enne veniva trovato in possesso di un machete e di una spranga di metallo che occultava nel bagagliaio dell’auto che conduceva. Viste le risultanze dei controlli, il 25enne veniva accompagnato presso gli uffici della caserma dei carabinieri di Bagnolo in Piano e, dopo le formalità di rito, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per porto abusivo di armi. Machete e spranga illecitamente detenuti venivano poste sotto sequestro. Il 25enne, che è stato trovato anche in possesso di 25 grammi di hascisc, la cui detenzione è stata ricondotta all’uso personale non terapeutico, È stato inoltre segnalato alla Prefettura di Reggio Emilia quale assuntore con il sequestro amministrativo dello stupefacente rinvenuto.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.