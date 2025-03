Tentato furto aggravato su auto in sosta in via Poletti a Modena, 22enne sorpreso ed arrestato

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 22 anni per il reato di tentato furto aggravato su autoveicolo.

Alle ore 4.00 di questa mattina, una pattuglia della Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio in zona Tempio, nel transitare in via Poletti, ha sorpreso un uomo intento a rovistare all’interno di un veicolo in sosta. Lo stesso, colto in flagranza, ha lasciato cadere a terra un pezzo di un cavalletto di bicicletta, che aveva verosimilmente utilizzato per infrangere il vetro del deflettore posteriore.

L’uomo, già conosciuto alle Forze dell’ordine, risulta destinatario delle misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Ferrara e nel comune di Bologna e della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Modena.

All’esito dell’udienza, svoltasi questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.