Proseguono i lavori di adeguamento degli impianti delle gallerie Nauleto e Casaleo, lungo la SS63 a Casina

Al fine di limitare i disagi alla circolazione, le lavorazioni saranno svolte in orario notturno, dalle ore 22:00 alle 6:00 del mattino successivo.

Pertanto, a partire da lunedì 31 marzo e fino a sabato 12 aprile (escluso prefestivi e festivi), in orario notturno, la statale sarà chiusa al traffico dal km 80,00 al km 82,645. Sempre a partire dalle 22:00 e fino alle 6:00 del mattino seguente saranno chiuse al traffico, per chi viaggia in direzione Reggio Emilia, la rampa in ingresso dello svincolo di Casina all’altezza del km 80+150 e per chi viaggia in direzione La Spezia l’uscita verso Casina/Castelnovo Monti presso la rotonda al km 82,600.

Durante la modifica notturna alla circolazione, i flussi di traffico saranno deviati sulla viabilità locale, come da indicazioni in loco.