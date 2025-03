Mercoledì a Reggio Emilia l’XI Congresso provinciale Auser

Mercoledì 26 marzo, dalle ore 9, presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, è in programma l’XI Congresso provinciale Auser.

Un importante appuntamento per l’associazione e per i suoi delegati, che saranno chiamati ad eleggere gli Organismi dirigenti di Auser, a discutere in merito alle prospettive che l’organizzazione vuole darsi e a votare il documento congressuale. Quest’ultimo, in particolare, è stato già oggetto di discussione durante le Assemblee congressuali comunali e pone l’attenzione sui valori e sulle prospettive che l’organizzazione vuole darsi per i prossimi anni.

«Auser è un’associazione a stretto contatto con le persone, che da sempre interagisce con le istituzioni e con tantissime realtà del Terzo Settore, in continua crescita e in costante ascolto delle esigenze dei diversi territori. Il Congresso pone al centro la figura del volontario e gli obiettivi che Auser vuole darsi per i prossimi anni, sempre rivolti verso la solidarietà e verso il sostegno ad una società più giusta e attenta alle fragilità», commenta la presidente Vera Romiti.

All’evento, oltre ai delegati, saranno presenti autorità, sindacati, associazioni e realtà con cui Auser collabora. Per maggiori informazioni, è possibile collegarsi al sito www.auserreggioemilia.it.