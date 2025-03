“La forza della fragilità”: a Rivalta presentazione dei percorsi per adolescenti in difficoltà de L’Arca in Movimento

Si chiama “La forza della fragilità”, il progetto collettivo per gli adolescenti reggiani che verrà presentato venerdì 28 marzo alle 18.30 nella sala civica di Rivalta. “La forza della fragilità” è un percorso dedicato a ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni che stanno vivendo momenti di fragilità emotiva con stati d’ansia, chiusure, insicurezze e altre difficoltà ormai diffuse in questo periodo. È proposto dall’associazione L’Arca in Movimento, che da anni cura attività educative, sociali e ambientali in particolare nell’area Sud-Ovest di Reggio Emilia, tra Rivalta, San Rigo e San Bartolomeo. Con L’Arca in Movimento si sono attivate altre due conosciute realtà del territorio, Insieme per Rivalta APS e Centro Sociale Biasola.

Grazie a “La forza della fragilità”, proposta rientrante nel più ampio progetto “Young Territories” finanziato dalla fondazione Manodori e dalla Regione Emilia Romagna, sarà possibile intrecciare espressività artistica e musicale, mindfulness e attività con gli animali con l’obiettivo di fornire uno strumento utile ai partecipanti per ascoltarsi e reagire.

Alla presentazione del 28 marzo, rivolta a genitori, educatori e ragazzi del territorio, seguiranno due momenti di prova conoscitivi pratici, dedicati ai ragazzi, fissati per il 12 e il 16 aprile. Il percorso verrà attivato da giugno a settembre 2025, secondo un calendario che verrà formalizzato ad aprile.

Le attività saranno curate da Roberta Mainini, insegnante di yoga, Lucia Pennisi, musicoterapeuta e counselor espressiva di Luci Armoniche, Sara De Rossi, educatrice sociopedagogica e operatore per progetti assistiti con animali de L’Arca in Movimento APS, e Sabrina Riccardi, educatrice cinofila di God save the dog ASD.

L’invito è quello di partecipare alle presentazioni, per conoscere meglio la proposta e le altre offerte del progetto “Young Territories”. Per informazioni telefonare al 347-0784106 o scrivere a reggioemilia@larcainmovimento.it.