Disagi stamattina in A1 tra Modena Nord e Reggio Emilia per un tamponamento tra autovetture

Questa mattina intorno alle 8:30, i Vigili del fuoco di Modena e Carpi sono intervenuti con due autopompe e un fuoristrada sull’autostrada A1 Km 141 Nord, vicino al casello di Reggio Emilia per un tamponamento a catena che, in corsia di sorpasso, ha coinvolto più autovetture. Sono state messe in sicurezza diverse auto, in particolare una vettura alimentata a metano. Le squadre sono state impegnate per circa un’ora e, sino alle 12:30, l’autostrada ha funzionato ad una sola corsia, con ovvi disagi per gli automobilisti. Sul posto le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.