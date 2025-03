“Circle of security – p”: domani a Novellara il secondo incontro del ciclo rivolto a genitori di bimbi/e da 0 a 6 anni

Cosa mi manda in crisi nella relazione con il/la mio/a bambino/a? In cosa mi sento adeguata/o? Come posso accogliere le emozioni che manifesta? Lascio libero/a il/la mio/a bambino/a di esplorare ciò che lo/a circonda? Come si fa ad essere un genitori sia forte che affettuoso?

Sono tante le domande che si pone un genitore, alle quali non sempre riesce a dare una risposta univoca, efficace, esaustiva. Ecco allora un percorso ad hoc, in 8 incontri, che aiuta a comprendere i bisogni dei bambini e a trovare strategie per gestire insieme emozioni, comportamenti e relazioni. È organizzato Dall’Azienda Servizi Bassa Reggiana (ASBR) e si intitola “CIRCLE OF SECURITY – P”.

Domani, martedì 25 marzo si terrà il secondo incontro del ciclo. L’appuntamento è alle ore 18.30 presso la sede del Centro per le Famiglie (via Mascagni 13, Novellara). La rassegna proseguirà ogni martedì alla stessa ora e nello stesso luogo.

La partecipazione è gratuita ma ad iscrizione obbligatoria, e si richiede la frequenza stabile a tutti gli 8 incontri che sono condotti dalla dott.ssa Giulia Barbi, psicologa psicoterapueta specializzata in neuropsicologia dello sviluppo.

Per info e iscrizioni: 335 14 15 137 – centrofamigliebr@gmail.com

Centro per le Famiglie Bassa Reggiana www.facebook.com/centrofamigliebr – http://www.asbr.it/aree/sociale/centro_famiglie