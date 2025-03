Casalecchio, questa sera apertura al traffico del nuovo cavalcaferrovia ‘Porrettana’

Nella tarda serata di oggi sarà aperto al traffico il nuovo cavalcaferrovia ‘Porrettana’. Gli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte, avviati il 15 luglio 2024, rientrano nei lavori dello stralcio Nord del Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno.

La riapertura del nuovo cavalcaferrovia comprende anche la riqualificazione delle rampe di collegamento, da un lato, con la rotatoria Biagi e, dall’altro, con l’incrocio all’altezza di Via Piave e Via Martiri della Libertà, quest’ultima realizzata in sinergia con il Comune di Casalecchio di Reno. Nelle prossime settimane si proseguirà con le attività di rifinitura per il completamento definitivo dei lavori che potrebbero rendere necessaria l’istituzione di parziali e temporanee modifiche alla circolazione.

L’intervento di realizzazione del Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno Stralcio Nord, del valore complessivo di quasi 190 milioni di euro, riguarda la realizzazione di un’asta stradale in variante alla strada statale 64 “Porrettana”, lunga circa 2,1 chilometri – di cui 1,2 km in galleria – che si sviluppa in trincea parallelamente all’autostrada A1, occupando il corridoio compreso tra il fronte edificato esistente e linea ferroviaria. I lavori comprendono anche la realizzazione di una parte dello svincolo di Faianello, che collega l’asse principale all’esistente SS64.

L’intervento comprende anche la realizzazione di una variante integrata (ferroviaria e stradale). Quello stradale, dello sviluppo complessivo di circa 4 km, è suddiviso in uno “Stralcio Nord”, oggetto dei lavori in corso e in uno “Stralcio Sud”, di prossimo avvio.