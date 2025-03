Al Carani prosegue la rassegna “Orme di Legalità”

Proseguirà domani, martedì 25 marzo a partire dalle ore 20,30 al teatro Carani, “Orme di Legalità”: la rassegna ideata dal Comune di Sassuolo e realizzata in collaborazione con Avviso Pubblico, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti di mafia.

Domani sera, con ingresso gratuito, al Carani sarà in scena lo spettacolo “Disonorata: le mafie non uccidono le donne”, con Sara Velardo e Alberto Bonacina.

Un reading teatrale, che racconta la storia di alcune delle tante donne uccise dalla mafia. Lo spettacolo inizierà alle 20:30 ed è rivolto a tutta la cittadinanza con ingresso libero e gratuito e sarà replicato anche la mattina di mercoledì 26 marzo 2025, alle ore 10, per gli studenti e le studentesse delle Scuole Secondarie di II grado.