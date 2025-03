Spilamberto, visite ed esami gratuiti per prevenire il tumore al seno

Martedì 25 marzo, Spilamberto si trasforma in un centro di prevenzione con l’arrivo delle cliniche mobili di “Salute in Comune”, un’iniziativa dedicata alla salute e alla diagnosi precoce. L’evento, patrocinato dal Comune di Spilamberto, offrirà visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti a bordo delle Unità Mediche Mobili, posizionate in Piazzale Rangoni a partire dalle 9,30.

L’obiettivo del progetto è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, offrendo controlli di secondo livello per il tumore al seno e le patologie cardiocircolatorie. Donne tra i 20 e i 44 anni, nella fascia di età che già non è inclusa negli screening gratuiti offerti dal Servizio nazionale, potranno sottoporsi gratuitamente a visite senologiche e ad approfondimenti diagnostici, come l’ecografia mammaria, per individuare eventuali segnali sospetti. Parallelamente, verranno effettuati elettrocardiogrammi e prelievi venosi gratuiti, per valutare il rischio cardiaco e prevenire malattie cardiovascolari, che rappresentano la principale causa di decessi in Italia.

Perché la prevenzione può migliorare sensibilmente dati ancora drammatici legati a queste patologie: 230.000 decessi per patologie cardiovascolari e 55000 casi all’anno di tumore al seno. L’evento non si limita solo alla sfera sanitaria, ma coinvolge anche aziende, commercianti e associazioni del territorio, che hanno deciso di sostenere l’iniziativa per promuovere un’azione concreta di sensibilizzazione.

Queste aziende non partecipano solo come “sponsor” ma entrano a far parte loro stesse dell’associazione no profit che sta promuovendo l’azione di sensibilizzazione delle famiglie italiane, che prevede l’invio di quasi mezzo milione di email a famiglie ed attività economiche del territorio.

In questo modo il neocostituito “Comitato Progetti Sociali Ets”, entità no profit a cui sono associati imprenditori, professionisti e commercianti, dà vita ad una bella iniziativa che nasce dalla gente per la gente, con il plauso delle amministrazioni locali e di vari rappresentanti del governo.