Bologna: oggi volontari in azione nel parco Kennedy (quartiere Barca)

A Bologna oggi è in programma un appuntamento dedicato alla cura dei beni comuni: un evento ecologico di rigenerazione del verde urbano con la partecipazione diretta dei cittadini, organizzato da Retake.

L’appuntamento – completamente gratuito e aperto a tutti i cittadini di Bologna – è fissato presso il Bar Incontro in Via del Triumvirato 93, domenica 23 marzo 2025, alle ore 14:45.

Possono partecipare cittadini di ogni età e condizioni sociale, intenzionati a prendere parte all’iniziativa di riqualificazione del Parco Kennedy, nel quartiere Barca di Bologna.

Ai partecipanti non sono richiesti adempimenti di sorta ma solo di iscriversi all’evento nell’apposita APP (bit.ly/4iW2POn): gli strumenti per la raccolta (guanti, pinze e sacchetti) saranno forniti da Retake.

Scopo dell’evento è ricordare che parte sempre tutto dai cittadini: sostenere la cittadinanza solidale significa anche superare il meccanismo che porta a delegare sempre a terzi la soluzione complessiva dei problemi comuni. Solo contribuendo in prima persona, infatti, i cittadini che desiderano una città più decorosa e rispettosa possono appropriarsi di un ruolo finalmente attivo e partecipe!

L’evento arriva a coronamento di uno sviluppo significativo delle attività di Retake a Bologna: non a caso le adesioni al movimento, diffuso in più di 50 città italiane, sono in forte crescita a Bologna. Anche qui, infatti, un numero sempre maggiore di cittadini sceglie di contrastare quotidianamente il degrado urbano e contribuire alla valorizzazione dei beni comuni sul territorio.

“Ci vediamo oggi nella stupenda Bologna, che ha bisogno di bellezza, vivibilità̀ e rigenerazione degli spazi urbani, di cittadini attivi e disposti a intervenire in prima persona. In una parola, ha bisogno di Retake! La riqualificazione del Parco Kennedy sarà un’occasione per incontrarci, fare gruppo e pianificare nuove iniziative ecologiche” – dichiara Valentina Cappini, Referente Retake Bologna.

Info: bit.ly/4iW2POn – Retake Bologna: bologna@retake.org –Facebook: https://www.facebook.com/groups/1050369702321245/