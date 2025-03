Appennino, il 27 marzo a Monzuno la seconda tappa del tour sui territori per fare conoscere gli sportelli di Bologna Innovation Square

Il Comune di Monzuno ospita la seconda tappa del tour degli sportelli Vivere e lavorare in Appennino, Imprenditoria e Green per le imprese di BIS – Bologna Innovation Square, la piattaforma dell’innovazione di Città metropolitana e Comune di Bologna che sviluppa azioni per la valorizzazione dell’Appennino attraverso servizi a sostegno del lavoro, del vivere, del fare ricerca e impresa sul territorio.

L’iniziativa prevede giovedì 27 marzo, nella Sala consiliare del Comune (ore 20.30 via Luigi Casaglia, 4 – ingresso libero), un evento pubblico di presentazione del progetto e dei servizi erogati, e a seguire l’attivazione degli sportelli presso la sede del Comune l’1, 2 e 3 aprile (dalle 9 alle 18 – su appuntamento).

Durante l’evento di presentazione è previsto un focus a cura dello Sportello Imprenditoria sul tema della crescente richiesta di turismo sostenibile che attraversa la Valle del Reno e del Setta, che verrà approfondito grazie al racconto dei progetti nati in risposta a questo stimolo, e le buone pratiche che ne sono conseguite sul territorio, e un affondo sulle opportunità di sviluppo presenti e future.



Programma interventi evento 27 marzo ore 20.30

Città metropolitana di Bologna, BIS Bologna Innovation Square: Presentazione degli Sportelli e dei servizi erogati sul territorio

Città metropolitana di Bologna, Territorio turistico Bologna-Modena – Offerta turistica green: quale sensibilità dei turisti/operatori sulla sostenibilità?

GAL Appennino Bolognese – Presentazione bando imprese extragricole

ASCOM – BOM Art Trail, la bicicletta come sviluppo turistico e territoriale

Comune di Monzuno – I progetti bed & bike su Vado e Monzuno, come differenziare l’offerta

Appennino Slow – Come funziona l’ospitalità diffusa?

Sportelli BIS Appennino attivi 1-2-3 aprile ore 9-18

Per informazioni e per prenotare un appuntamento con gli Sportelli scrivere a:

Sportello Imprenditoria – progimpresa.brasimone@cittametropolitana.bo.it

Sportello Vivere e lavorare in Appennino – viverelavorareinappennino@cittametropolitana.bo.it

Sportello Green per le imprese – sportellogreen@cittametropolitana.bo.it