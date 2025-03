Uomo accoltellato in strada questa notte a Reggio Emilia

Poco prima delle 2.00 di questa notte, una pattuglia del Radiomobile della compagnia carabinieri di Reggio Emilia, è intervenuta in Via Terrachini, a seguito di una segnalazione relativa a un uomo ferito in strada. Giunti sul posto, i militari hanno identificato la vittima in un cittadino marocchino, 40enne, domiciliato a Reggio Emilia, il quale presentava una ferita da arma da taglio all’addome.

L’uomo, cosciente al momento dell’intervento, è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova attualmente in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. I Carabinieri della sezione operativa della compagnia e del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’aggressione.