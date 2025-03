Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 23 marzo 2025

Nelle prime ore del mattino, sul settore centro-occidentale della regione, molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio temporalesco; mentre sul settore orientale scarsa la probabilità di fenomeni fatta eccezione per le aree di crinale. Nel corso della giornata nuvolosità irregolare con piogge sparse localmente anche a carattere di rovescio che dai rilievi tenderanno ad interessare le pianure limitrofe. In serata forte attenuazione dei fenomeni in particolare sul settore centro-orientale dove le precipitazioni potranno risultare assenti.

Temperature minime con valori compresi tra 8 e 12 gradi. Massime tra 14 e 19 gradi. Venti in prevalenza deboli occidentali con rinforzi sino a forti da sud-ovest lungo i crinali appenninici; moderati da sud-est su mare e aree costiere. Mare tra mosso e molto mosso al largo.

(Arpae)