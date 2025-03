Forza Italia: eletti i coordinatori comunali di Sassuolo, Mirandola e Nonantola

Si è aperta con le elezioni in 3 comuni della provincia la stagione congressuale di Forza Italia per il rinnovo dei coordinatori del partito sul territorio. Alla presenza del coordinatore provinciale del partito, Piergiulio Giacobazzi, e del Vicecoordinatore regionale Antonio Platis, questa mattina si sono svolte quelle a Sassuolo e Nonantola, dove, per acclamazione sono stati eletti Claudia Severi, già consigliere comunale e assessore, e Monica Contursi, consigliere comunale a Nonantola.

Nel pomeriggio, a Mirandola, il congresso comunale ha eletto Pasquale Sessa coordinatore comunale, ingegnere motoristico e militante azzurro.

In tutti i casi, dopo un confronto interno, si è arrivati ad una candidatura unica e all’elezione per acclamazione.

I complimenti e l’augurio di un buon lavoro da parte dei vertici provinciali e regionali di Forza Italia. “Ringraziamo chi nel partito e per il partito, dedica ogni giorno il proprio tempo e le proprie risorse per l’attività politica. Forza Italia a Modena è sia forza di governo in comuni importanti come Mirandola sia forza all’opposizione. Ma sempre coerente con i propri valori e orientata all’interesse collettivo. E nei momenti congressuali ciò emerge in tutta la sua forza” -hanno affermato Platis e Giacobazzi.

“Siamo certi che che i nuovi coordinatori comunali sapranno, anche grazie alla loro esperienza politica, esprimere al meglio lo spirito e gli obiettivi di Forza Italia, rappresentando le esigenze dei singoli territori e della collettività. Il radicamento territoriale del partito rappresenta qualcosa di cui andare fieri perché base, anche in una realtà non certo facile come quella modenese, per la costruzione di una alternativa concreta, libera, moderata e responsabile alla sinistra”.