Fanano: al Palaghiaccio le finali dei campionati italiani giovanili di pattinaggio artistico

“Un’accoglienza straordinaria, calorosa, e un’ottima capacità organizzativa”. Sono le parole di Cristina Mauri, allenatrice olimpica, che sta seguendo con inevitabile apprensione alcune sue atlete in gara nei tre giorni della finale dei campionati italiani giovanili in corso sino a domani al Palaghiaccio di Fanano. Parole autorevoli che mettono un importante sigillo di qualità sull’organizzazione, da parte della Polisportiva Fanano, delle Finali dei Campionati Italiani Giovanili di Pattinaggio Artistico su ghiaccio. Entrando più nel tecnico, Cristina Mauri ha evidenziato la buona preparazione degli atleti, in particolare ha sottolineato la qualità di alcune pattinatrici che, nonostante la giovane età, sono già in grado di eseguire correttamente sequenze di salti piuttosto complesse. Anche sul Palazzetto ha espresso parole molto positive: “L’impianto è molto bello e la presenza di una palestra e di un ristorante sicuramente aggiunge valore alla completezza dell’offerta. Credo si possa ancora migliorare arrivando a chiudere completamente la struttura perché, in certe condizioni climatiche, la pista rischia di non essere perfetta” ha concluso Cristina Mauri.

Soddisfazione condivisa anche da Cecilia Sargenti vicepresidente della Polisportiva Fanano a cui la FISG, Federazione Italiana Sport Ghiaccio ha affidato l’organizzazione dell’importante evento sportivo che ha portato nel paese dell’appennino modenese tutti i migliori atleti delle categorie giovanili, in totale oltre 350. “Il lavoro è molto, ma grazie all’aiuto di tanti volontari le cose stanno procedendo per il meglio. Il movimento del pattinaggio a Fanano è in costante crescita e questi eventi, così come anche il Galappennino, aiutano a far conoscere uno sport molto affascinante, ma, inevitabilmente, non diffusissimo. Siamo comunque consapevoli che il Palazzo del Ghiaccio richiede ancora alcuni interventi migliorativi. Ci stiamo lavorando, giorno dopo giorno, con l’aiuto indispensabile dell’amministrazione comunale. L’auspicio è che l’impianto possa trovare un sostegno anche attraverso finanziamenti della Regione” ha sottolineato Cecilia Sargenti.

Guardando infine ai risultati sportivi non si può non partire dalla prova degli unici atleti di casa, la coppia Michelle Guidarini e Francesco Neri, categoria basic Novice pairs di artistico, che risulta essere la più giovane in assoluto, rispettivamente di 12 e 13 anni. Hanno gareggiato in una specialità molto complessa tanto che sono pochissime le coppie che, alla stessa età, gareggiano a livello nazionale. A conferma di ciò, oggi a Fanano erano la sola coppia in gara nella loro categoria. La performance di Michelle e Francesco è stata condizionata dall’emozione e questo li ha portati a commettere qualche errore di troppo e a ottenere un punteggio più basso di quanto auspicato.

Rispetto agli altri risultati già definitivi, vanno ricordate le vittorie di Lea Marie Castlunger dell’Ice Club Alta Badia, nella categoria Advanced Novice Girls, Federico Berruto dell’Ice Club Torino per la categoria Advanced Novice Boys, Alice Pozzobon / Alessio Coccidello Skating Club Anguillara, categoria Advanced Novice Pairs, Benedetta Chiara Bracco / Marco Rondano del Cus Torino/Cus Torino, Ice Dance Basic Novice, Carolina Cantù / Xiaole Samuele Podofillini dell’Accademia del Ghiaccio, categoria Ice Dance Intermediate Novice Anna Manneti dell’Ice Team Sanve, Aurora Colaone dell’Icelab nella categoria Solo Ice Dance Senior Girls, Giulia Colagrosso del Cus Torino, nella categoria Solo Ice Dance Advanced Novice Girls, Anna Manente dell’Ice Team Sanve, categoria Solo Ice Dance Intermediate Novice, Giulia Astrid de Maria del Cus Torino, categoria Solo Ice Dance Basic Novice Girls

Per domani, domenica 23 marzo, infine, apertura alle 12.30 e termine previsto per le 17.00. L’accesso al Palaghiaccio durante le gare sarà gratuito.