F1-GP Cina: nelle qualifiche Ferrari quinta e sesta. Pole di Piastri

A meno di quattro ore dal termine della gara Sprint, la Scuderia Ferrari HP e gli altri team tornano in pista per la qualifica del Gran Premio di domani. Continua a splendere il sole, l’aria è a 26 gradi mentre l’asfalto è a 40.

Q1. Le SF-25 vanno in pista con gomme Soft usate: Lewis Hamilton ottiene 1’31”690, Charles Leclerc fa 1’32”840. Rientrano entrambi ai box e montano un set nuovo della stessa mescola con il quale il monegasco scende a 1’32”058 e poi a 1’31”579. Lewis invece non si migliora ma entrambe le Ferrari accedono alla fase successiva.

Q2. Ancora gomme Soft usate per le due SF-25: Lewis ottiene 1’31”617, Charles 1’31”639. Rientrano entrambi per un treno nuovo di Soft con il quale Hamilton fa segnare 1’31”501, battuto di un soffio da Leclerc in 1’31”450. Entrambi passano il turno.

Q3. Lewis e Charles arrivano alla fase decisiva con due treni di gomme Soft per ciascuno. Al primo tentativo centrano rispettivamente 1’30”927 e 1’31”040, validi provvisoriamente per la quarta e la sesta posizione. Al secondo tentativo si migliorano entrambi scendendo rispettivamente a 1’30”927 e 1’31”021, tempi che valgono la terza fila, quinta e sesta posizione.

La pole è di Piastri su McLaren che partirà davanti a George Russell su Mercedes in prima fila. Seconda fila per Lando Norris sotto tono e Max Verstappen poi le Ferrari.