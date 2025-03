Ricerca e sviluppo industriale, dalla Regione oltre 1,6 milioni di euro per finanziare 7 progetti basati sull’intelligenza artificiale

La realizzazione di laboratori attrezzati con le principali tecnologie industriali, attuati in collaborazione tra Pmi e laboratori accreditati. Ma anche infrastrutture per la prova e sperimentazione di nuovi prodotti, processi e servizi come banchi, dimostratori e impianti, nonché linee pilota. Il tutto caratterizzato dall’applicazione dell’Intelligenza artificiale.

Sono questi, in sintesi, gli ambiti dei 7 progetti di innovazione delle filiere produttive dell’Emilia-Romagna finanziati dalla Regione che ha portato a oltre 1,6 milioni di euro le risorse disponibili (+222mila euro rispetto a quanto previsto inizialmente dal bando) per dare piena copertura a tutte le iniziative selezionate.

Il bando è stato finanziato da viale Aldo Moro con risorse europee del Programma regionale Fesr 2021-2027. I 7 progetti selezionati, su un totale di 27 presentatati, innescano investimenti complessivi per oltre 2,7 milioni di euro.

Le iniziative vedono come capofila; ReFuel Solutions Srl, Modena; Alma automotive, Bologna; Cosmopack Srl, Modena; Tomware Scarl, Ravenna; Tms Srldi Faenza (Ra); Vst Srl, Modena; United symbol Spa, Sassuolo (Mo).

“Così sosteniamo progetti di innovazione per le filiere produttive dell’Emilia-Romagna che prevedano l’implementazione e l’adozione di nuove tecnologie, riconoscendo che l’intelligenza artificiale avrà sempre di più un ruolo centrale nelle future attività di ricerca e sviluppo industriale– dice il vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla-. Un intervento coerente con la scelta di far dialogare mondo della ricerca così da mettere a punto infrastrutture al servizio del territorio e del Paese, con una crescita sostenibile che garantisca lavoro di qualità”.

I progetti

Il progetto ‘Metodo e dispositivo per la caratterizzazione di fluidi tecnici’, presentato da ReFuel Solutions Srl di Modena, si concentra sullo sviluppo di un sistema avanzato per analizzare biocarburanti e fluidi tecnici.

Il progetto ‘Moved-Ai’ (capofila Alma automotive, Bologna) riguarda la realizzazione di una Smart box in grado di rilevare parametri di temperatura, vibrazione e posizione che incidono sulla qualità del farmaco durante la fase di trasporto nei punti di erogazione.

‘Ti-Predico’ (capofila Cosmopack Sr, Modena) è una iniziativa di sviluppo di un dimostratore basato su tecnologie Gen-Ai (sistemi di intelligenza artificiale in grado di generare nuovi contenuti, idee o dati) che consenta di risolvere in maniera sistematica problematiche nel settore dell’automazione.

Il progetto ‘Centrale operativa assistenza anziani’ (capofila Tomware Scarl, Ravenna) prevede un servizio di assistenza rivolto primariamente a persone bisognose di supporto domestico, attivati su richiesta diretta o da rilevazione di eventi, sulla base di dati realtime raccolti nelle case.

‘Motor Valley Experience 2.0’, capofila Tms Srldi Faenza (Ra), ha come obiettivo quello di creare un’infrastruttura per lo sviluppo e la gestione di eventi sportivi in digitale integrando tecnologie avanzate.

Il progetto ‘FitTrack’, (capofila Vst Srl, Modena), punta con soluzioni innovative a realizzare prototipi nel mercato dei dispositivi indossabili, con l’obiettivo di sintetizzare e combinare in un unico prodotto i modelli di monitoraggio della salute legati alle attività motorie sviluppati.

‘Ceramic’, capofila United symbol Spa di Sassuolo (Mo), punta sull’innovazione del processo di picking (prelievo, raggruppamento e smistamento di articoli o merci da un magazzino) nel settore ceramico attraverso l’integrazione di robotica avanzata e intelligenza artificiale.