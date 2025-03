Marco e Marianna Morandi insieme al Celebrazioni di Bologna con “Benvenuti a casa Morandi”

Cresciuti tra canzoni famose, film di successo, rotocalchi e ospitate in TV – Marco Morandi e Marianna Morandi, figli e fratelli d’arte, si esibiscono insieme per raccontare i tanti aneddoti e i ricordi esilaranti che hanno segnato la loro vita e che hanno condiviso con papà Gianni, mamma Laura e la Tata Marta. Benvenuti a casa Morandi è il titolo del loro spettacolo, in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna domenica 23 marzo alle ore 18.00, data quasi “tutta esaurita”.

In scena fratello e sorella si ritrovano a svuotare la casa della loro storica tata – per cinquant’anni a casa Morandi e che ora è passata a miglior vita – scoprendo che questa donna li ha amati talmente tanto da aver conservato giocattoli, ricordi, quaderni e addirittura ricostruito la loro cameretta. Nostalgia, sorprese e risate si alternano nel cercare in casa qualcosa di molto importante. A tutto questo si aggiunge un traslocatore, ex ballerino, che si invaghisce di Marianna e che sarà difficile da contenere. A interpretarlo è Marcello Sindici, che ha firmato inoltre le coreografie dello spettacolo.

Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it