Continua a tormentare il fratello, nonostante sia gravato dalla misura dell’allontanamento: arrestato a Reggio Emilia

La notte scorsa, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti in via Galeotti a seguito della segnalazione della presenza di un soggetto molesto. Nello specifico, il richiedente riferiva di aver notato ancora una volta la presenza sotto la sua abitazione del fratello, in palese stato di agitazione dovuto presumibilmente all’assunzione di sostanze stupefacenti, che tentava in tutti i modi di avere un contatto con lui.

Giunti sul posto gli operatori trovavano l’uomo, un 34enne pregiudicato di origine georgiana, già tratto in arresto lo scorso 9 marzo per le ipotesi di reato di tentata estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale, e a seguito del quale risulta gravato attualmente dalla misura dell’allontanamento dalla casa familiare.

Il 34enne veniva così accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, veniva tratto in arresto per l’ipotesi di reato di violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.