Architettura e Industria: “IF Festival” ripensa gli spazi industriali. Dal 28 marzo all’8 aprile a Modena e provincia

Gli spazi industriali raramente oggi sono oggetto di ricerca e riflessione: per questo non si è mai radicata una forte coscienza collettiva sul valore che questi luoghi possono avere sul futuro di un territorio in trasformazione. IF – Industria Festival Architettura è un festival inedito, che ha il suo cuore a Modena e provincia dal 28 marzo all’8 aprile e vuole portare l’attenzione su temi importanti: dal riuso delle aree industriali dismesse ai nuovi processi di sviluppo industriale e urbano, dalla progettazione architettonica alle soluzioni volte alla sostenibilità e alle fragilità ambientali, dalla qualità della vita e il welfare alla valorizzazione e alla comunicazione del prodotto.

IF vuole essere un luogo di scambio culturale, attraverso un approccio multidisciplinare con mostre, workshop, hackathon, conferenze, film, concerti. visite guidate ed eventi culturali. Qui gli architetti dialogano con imprenditori, economisti, sociologi, amministratori e ricercatori, coinvolgendo un pubblico ampio e l’intera comunità: solo in questo modo chi progetta può virare verso un radicale rinnovamento.

IF – Industria Festival Architettura, organizzato dalla Fondazione Architetti di Modena, è risultato primo classificato nella graduatoria nazionale dei dieci progetti italiani vincitori dell’avviso pubblico “Festival Architettura – III edizione”, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Il Festival si svolge a Modena e nella sua provincia: a Sassuolo, San Felice sul Panaro, Formigine, Fiorano, Pavullo, Vignola, Mirandola, Carpi, Maranello, Castelvetro; ma anche in altre città dell’Emilia-Romagna: Forlì-Cesena, Piacenza, Rimini, Ravenna e, tra marzo e ottobre 2025, persino all’estero, ad Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, Madrid e Shanghai.

Il cuore dell’evento si colloca nella provincia modenese, poiché fortemente caratterizzata da distretti e da insediamenti produttivi diffusi sull’intero territorio. Qui negli ultimi decenni le aree industriali sono state oggetto di un costante ampliamento: ciò ha portato alla crescita diffusa di aree industriali che hanno rivoluzionato i processi produttivi tramite tecnologie innovative, ottenendo una posizione di leadership mondiale. In questo contesto si collocano le nuove architetture industriali, al centro degli appuntamenti e iniziative del Festival.

Temi e filosofia di un Festival itinerante

IF guarda in due direzioni: al recupero dell’archeologia industriale e alla progettazione di edifici contemporanei. Il festival è itinerante, si sposta ogni giorno in un centro della provincia: un percorso ideale che parte dal centro della città di Modena, per espandersi nei diversi distretti e nelle aree industriali del territorio. Il percorso coincide con le tematiche individuate: a Modena si studiano le strategie per il riuso e la rigenerazione delle aree industriali dismesse; nel distretto ceramico (Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello) si esplorano i processi di sviluppo industriale dal punto di vista urbanistico, dal passato al futuro. Nel distretto tessile (Carpi) si pone l’accento sull’immagine come valorizzazione del prodotto, nel distretto biomedicale (Mirandola) si approfondiscono i temi della sostenibilità e qualità del lavoro. Nelle aree più periferiche (San Felice sul Panaro, Pavullo, Vignola, Castelvetro) si mettono in luce le produzioni agroalimetari e gli aspetti di una produzione decentrata.

Il Programma: dai convegni, alle mostre, alle visite guidate

Gli eventi del Festival – mostre, workshop, conferenze, visite guidate, concerti, proiezioni, rappresentazioni teatrali, hackathon – sono diffusi nei principali hub del sistema provinciale.

Le attività si collocano tra sedi industriali, musei aziendali, stabilimenti riconvertiti, teatri e sale convegni.

Oltre 20 le conferenze e i seminari nel territorio di Modena che approfondiscono i diversi temi legati all’architettura industriale: tra le tante, quella di apertura che riguarderà lo “Sguardo fra presente e futuro verso un modello di impresa human centric”, quelle di chiusura con focus specifici sui “Modelli e strategie di impresa da presentare all’estero”.

Ma non si può parlare di industria e architettura senza varcare la soglia delle aziende ed esplorarne gli spazi. Sono infatti numerose le imprese del territorio che aprono le porte al pubblico in occasione di IF Festival, ospitando incontri e visite guidate: a Modena la Tetra Pak, la HPE Group, la Ferrari a Maranello con la sua cittadella dell’architettura, il Crogiolo Marazzi a Sassuolo, a Castelvetro la cantina Chiarli, a Carpi le sedi aziendali Daniela Dallavalle; nel resto della regione ci sarà la possibilità di visitare la Technogym e la Sergio Rossi a Forlì Cesena, a Forlimpopoli la BRN.

Sono previste anche visite ai Musei del distretto ceramico, con tappe al Palazzo Ducale di Sassuolo, alla Galleria Marca Corona, al Museo della Manodopera, al Centro di Documentazione dell’Industria delle Piastrelle di Ceramica di Confindustria Ceramica e al Museo Storico Iris Ceramica Group. A livello regionale, sarà inoltre possibile visitare il MIC – Museo Internazionale della Ceramica di Faenza.

Otto sono le mostre in programma , molte allestite nel centro storico di Modena; tra queste “Industria – 20 nuove architetture italiane”, una selezione di alcune tra le architetture industriali più significative italiane (presso l’Ex albergo Diurno); l’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale AIPAI porta la Selezione del Photocontest 2023/2024/2025 presso il “Laboratorio Aperto” all’interno dell’ex centrale AEM; all’Archivio Storico si possono consultare le carte storiche del Consiglio comunale riguardanti il Villaggio Artigiano Modena Ovest.

A Vignola, il pubblico può ripercorrere “La storia dell’agroalimentare nella provincia modenese” attraverso numerosi scatti d’epoca e contemporanei; a Carpi l’Università cinese di Suzhou porta la mostra “Vittorio Gregotti: disegno urbano tra Cina e Italia, i casi Bicocca e Pujiang” documentando il progetto della città cinese interamente progettata dall’architetto italiano.

Debutta inoltre “IFA CLIP”, il premio internazionale per la realizzazione del migliore videoclip sul tema “Industria/Persona/Valore”. Le opere selezionate, presentate dagli autori attraverso i video clip, vengono montate infine in un cortometraggio che sarà proiettato durante le conferenze programmate nella provincia di Modena e, successivamente anche ad Amsterdam, Tilburg (Olanda), Madrid, Barcellona, Bruxelles e Shanghai, durante le conferenze sugli esiti del Festival IF di Modena.

Due infine le iniziative che coinvolgono direttamente i non addetti ai lavori: un hackathon per studenti delle scuole superiori e un’open call rivolta ai cittadini.