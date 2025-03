Aggiornamento in merito alle chiusure notturne programmate sulla A1

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, verso Milano, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 21, alle 6:00 di sabato 22 marzo; di conseguenza, sarà regolarmente raggiungibile l’area di parcheggio “Crostolo est”.

Mentre, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 24 alle 6:00 di martedì 25 marzo, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Parma o di Reggio Emilia.

Si ricorda la contestuale chiusura, sulla stessa A1, del tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola, verso Milano, per consentire lavori di pavimentazione.