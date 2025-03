Un incidente e un infortunio sul lavoro in provincia di Bologna, gravi due giovani

Due giovani sono rimasti gravemente feriti stamane, uno in un incidente stradale, l’altro in un infortunio sul lavoro, entrambi avvenuti in provincia di Bologna.

Poco dopo le 7:00, su via Marconi–SP60 a San Benedetto Val di Sambro, un 25enne, alla guida di una utilitaria, si è schiantato contro un autobus che arrivava dall’opposto senso di marcia. L’impatto è stato molto violento, incastrato nell’abitacolo il ragazzo è stato estratto dai Vigili del fuoco ed elitrasportato all’Ospedale Maggiore di Bologna in gravissime condizioni.

Intorno alle 10:30, in via Rusticale a Castello d’Argile, un ragazzo di 21 anni, mentre stava potando dei rami nel giardino di un’abitazione, avrebbe colpito un cavo dell’illuminazione rimanendo folgorato. Il giovane operaio, in gravissime condizioni, con l’elisoccorso è stato trasportato al Centro grandi ustionati dell’Ospedale di Cesena.