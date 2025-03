San Felice: un arresto per minacce, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento

Nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro hanno tratto in arresto un ghanese di 22 anni. I militari, recatisi alla dimora dell’uomo per una notifica di atti amministrativi, sono stati affrontati dal quest’ultimo che, uscito dalla sua abitazione, ha iniziato ad inveire verbalmente nei confronti degli stessi con pesanti frasi minacciose e, senza un apparente motivo, si è scagliato contro uno dei militari colpendolo con un pugno in volto.

L’esagitato si è anche scagliato contro l’auto di servizio dei Carabinieri, colpendola con ripetuti pugni alla carrozzeria, procurando delle vistose ammaccature sul cofano. Lo stato d’ira del 22enne è stato placato soltanto ricorrendo all’utilizzo dello spray urticante in dotazione, che ha consentivo di bloccare l’uomo rendendolo inoffensivo. In considerazione della violenta aggressione, uno dei due militari ha fatto ricorso alle cure dei sanitari per un trauma contusivo al volto, con prognosi di due giorni.

Il 22enne in mattinata è stato condotto innanzi il Giudice del Tribunale di Modena che, dopo aver convalidato il provvedimento, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione settimanale alla Polizia Giudiziaria.