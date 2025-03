Nidi d’infanzia Comune di Mirandola: on line le modalità d’iscrizione per l’anno 2025/2026

L’Amministrazione Comunale rende noto che sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia del Comune di Mirandola per l’anno educativo 2025/2026. Possono presentare domanda di iscrizione le famiglie dei bambini nati negli anni 2023 (grandi), 2024 (medi) e dei nati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 (piccoli/lattanti), sia residenti che non residenti nel Comune di Mirandola; per questi ultimi le domande verranno accolte in base alla disponibilità di posti. Dopo la scadenza del bando potranno comunque essere presentare la domanda le famiglie con bambine e bambini nati dal 1° luglio al 30 settembre. L’ammissione avverrà solamente in presenza di disponibilità di posti, esaurite le liste di attesa, in ordine cronologico e a seguito di verifica del rispetto degli obblighi vaccinali.

Modalità di presentazione delle domande Le iscrizioni saranno aperte dal 17 Marzo al 12 Aprile 2025 (ore 23:59) e dovranno essere effettuate esclusivamente online tramite l’accesso con credenziali SPID, CIE o CNS sul Portale del Cittadino presente alla sezione “educazione e formazione” del sito del Comune.

Una volta effettuato l’accesso, occorrerà selezionare “Servizi scolastici”, quindi “Nuova richiesta” e cliccare su “Richiesta di iscrizione al bando per l’iscrizione al nido d’infanzia – anno educativo 2025/2026” e compilare la domanda.

Offerta educativa e disponibilità dei posti Il Comune di Mirandola offre un sistema integrato di nidi d’infanzia composto dai due nidi comunali “Il Paese dei Balocchi (via Carlo Poma), “Il Nido della Civetta (via Gobetti) e da due nidi convenzionati “Belli e Monelli” (viale Favorita) e “Arca di Noè” (viale Libertà):

Per l’anno educativo 2025/2026, tra frequenze a tempo pieno e part-time, sono previsti i seguenti posti disponibili:

14 posti per la sezione lattanti ;

; 48 posti per la sezione medi ;

; 25 posti per la sezione grandi.

Il numero di posti può subire variazioni per effetto di esigenze organizzative o rinnovi/modifiche delle convenzioni con i gestori.

Criteri di assegnazione dei posti – Per ogni fascia di età verrà stilata una graduatoria basata sui punteggi assegnati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento comunale sui nidi d’infanzia. Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, i genitori potranno presentare eventuali ricorsi via email all’indirizzo istruzione@comune.mirandola.mo.it. Una volta valutati i ricorsi, verrà pubblicata la graduatoria definitiva.

Casi particolari e priorità di accesso Hanno diritto di priorità di accesso:

I bambini con disabilità certificata ai sensi della 104/92 ;

; I bambini in situazione di grave disagio familiare e svantaggio sociale attestato dai Servizi Sociali.

“Come Amministrazione, siamo determinati nel rafforzare i servizi educativi dedicati all’infanzia, con l’obiettivo di offrire alle famiglie strutture di qualità, capaci di rispondere alle esigenze dei più piccoli in un ambiente accogliente e stimolante. Particolare attenzione è riservata alle famiglie in condizioni di maggiore difficoltà. Attraverso criteri di priorità per i bambini con disabilità e per quelli in situazioni di fragilità sociale, garantiamo un accesso equo e inclusivo, perché riteniamo che l’educazione debba essere un diritto di tutti e non un privilegio di pochi – commenta l’Assessore Marina Marchi – L’impegno economico del Comune per il mantenimento e il potenziamento dell’offerta educativa rappresenta un segnale chiaro della nostra volontà di sostenere le famiglie, facilitando la conciliazione tra vita lavorativa e cura dei figli. Le tariffe, differenziate in base al reddito, permettono un accesso equo ai servizi, affinché nessuno rimanga escluso. Invitiamo i genitori a partecipare agli open day, un’occasione preziosa per conoscere le strutture e il personale educativo, e a presentare le domande nei tempi previsti per garantire ai propri bambini un percorso educativo di qualità fin dai primi anni di vita.”

Open day I genitori potranno visitare i nidi d’infanzia, conoscere le educatrici e scoprire l’offerta educativa durante gli open day:

Il Nido della Civetta : Sabato 22 Marzo 2025 dalle 9.30 alle 12 e Martedì 25 Marzo 2025 dalle 17 alle 19.

: Sabato 22 Marzo 2025 dalle 9.30 alle 12 e Martedì 25 Marzo 2025 dalle 17 alle 19. Il Paese dei Balocchi: Sabato 22 Marzo 2025 dalle 9.30 alle 12 e Martedì 25 Marzo 2025 dalle 17 alle 19.

Costi e agevolazioni Le nuove rette per l’anno educativo 2025/2026 variano da un minimo di €95,00 a un massimo di €450,00 per il tempo pieno, e da €71,25 a €337,00 per il part-time. Per maggiori dettagli consultare il documento “Sistema tariffario dei nidi d’infanzia anno educativo 2025/2026”.