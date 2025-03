Esploratori coraggiosi: Team Enjoy ha trasformato le Diagnostiche del Policlinico “a misura di bambino”

Nel settembre scorso, Team Enjoy Events and Fun ha lanciato il nuovo progetto Esploratori Coraggiosi per trasformare, grazie a pannelli colorati, in una jungla la RX viscerale e la sala di attesa della Risonanza Magnetica al piano seminterrato del Policlinico, che viene utilizzata dai bambini in cura al Policlinico. In un secondo momento, tali stampe digitali montate a parete raffiguranti personaggi fantastici abbelliranno anche tutte le degenze di Pediatria.

L’iniziativa rientra tra i progetti di umanizzazione delle cure promossi dall’Aou di Modena ed è stata sostenuta da Team Enjoy, grazie anche alla raccolta fondi organizzata da Conad Nord-Ovest. I disegni sono realizzati da un professionista grafico e installati da una ditta specializzata e quindi hanno tutte le caratteristiche necessarie a essere posizionati all’interno di una struttura ospedaliera. Oggi, i lavori in Radiologia sono conclusi e sono stati mostrati alla cittadinanza nel corso di una conferenza stampa.

Il progetto è stato possibile grazie a un investimento complessivo di 6.620, 3.170 sono stati raccolti da Conad Nord-Ovest, 3000 euro da Team Enjoy, grazie agli eventi della scorsa estate. Il rimanente è frutto delle donazioni degli stessi professionisti della Radiologia.

“Sono davvero felice di inaugurare questi nuovi spazi – ricorda il Direttore Generale ing. Luca Baldino – che anticipano quelli che verranno realizzati in Pediatria nei prossimi mesi. Per i bambini, un ambiente a loro misura è un elemento fondamentale, complementare alla terapia, perché contribuisce a ridurre, per quanto possibile, il trauma del ricovero e delle procedure diagnostiche. Questo progetto rientra tra quelli di Umanizzazione delle cure che questa Azienda sta portando avanti da tempo. Ringrazio, quindi, Team Enjoy, tutti i donatori e i professionisti della Radiologia che hanno contribuito alla raccolta fondi per la realizzazione di questi spazi, è un gesto di grande attenzione verso i nostri piccoli pazienti”.

“L’ospedale non è solo un luogo di cura. Per ogni paziente, in particolare per i bambini e le bambine, il modo in cui si vive un esame diagnostico può influenzare la predisposizione psicologica alla cura e il rapporto e la fiducia negli operatori sanitari – si è complimentata la prof.ssa Carla Palumbo, Vice-Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Il progetto “Esploratori Coraggiosi” interviene su questa esperienza con un’intuizione semplice ma innovativa: ambienti pensati per stimolare l’immaginazione, ridurre lo stress e creare un ambiente più familiare e confortevole per i piccoli pazienti concorrono a ridurre l’ansia e favoriscono una maggiore serenità, facilitando anche la collaborazione col personale sanitario, migliorando la percezione della cura e quindi la qualità dell’assistenza. UNIMORE sostiene ogni tipo di iniziativa che metta insieme ricerca e competenza, accoppiate ad una particolare attenzione alla persona, perché la medicina non è solo cura ma, con la sua valenza più umanizzante, è anche capacità di <<prendersi cura>>.”

Il progetto è stato presentato nel settembre 2024 e si pone in continuità con quello effettuato nel 2022 negli Ambulatori Pediatrici. Questo intervento, che si avvale di pannelli con le caratteristiche necessarie a essere posizionati in una struttura ospedaliera, rientra nell’umanizzazione degli ambienti di cura in quanto l’ambiente fisico dell’ospedale può influenzare le condizioni di benessere e di salute dei pazienti. Un innalzamento della qualità degli ambienti riduce le condizioni di stress sia per i pazienti che per gli operatori ed ha un impatto sul benessere organizzativo. Ogni installazione artistica è unica e originale, appositamente studiata da Team Enjoy per rispondere a specifiche esigenze emotive, stimolando sensazioni di tranquillità, distrazione e rilassamento.

“Un altro sogno a Colori è stato realizzato – dichiara il Presidente di Team Enjoy Nicola Ortugno – Il progetto “Esploratori Coraggiosi” trasformerà le due diagnostiche in una giungla fantastica, dove i piccoli esploratori saranno immersi in avventure straordinarie. L’Obiettivo del Progetto Esploratori Coraggiosi è quello di colorare l’Ospedale INSIEME, perché la bellezza deve essere il primo ricordo di ogni bambino che arriva in Ospedale. Un segnale di un progetto che avanza senza sosta per migliorare gli ambienti pediatrici della nostra provincia”.

“Conad Nord Ovest è orgogliosa di aver sostenuto il progetto Enjoy Color Care, un’iniziativa che ci permette di essere vicini alle comunità in cui operiamo e, in particolare, ai piccoli pazienti del Policlinico di Modena. Grazie alla collaborazione con i nostri punti vendita di Modena e al coinvolgimento dei cittadini, abbiamo contribuito a rendere i reparti pediatrici spazi più accoglienti e colorati per i bambini e le loro famiglie. Questo risultato testimonia il valore della sinergia tra realtà locali e l’importanza di lavorare insieme per il benessere della collettività. Siamo lieti di celebrare questo traguardo e rinnoviamo il nostro impegno verso iniziative che migliorano la qualità della vita delle persone.” – dichiara Guido Paltrinieri, Responsabile Rete Emilia di Conad Nord Ovest.

Team Enjoy ha lavorando per realizzare una decorazione originale destinata agli ambienti del reparto in cui sono ospitati i piccoli degenti, sviluppata internamente e con il supporto di alcuni professionisti del settore grafico. Il progetto “Esploratori Coraggiosi” ha trasformato il reparto in una giungla fantastica, dove i piccoli esploratori saranno immersi in avventure straordinarie.

“Molte apparecchiature radiologiche, – commenta il prof. Pietro Torricelli, Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini – pur essendo eccezionali strumenti di diagnostica, possono avere caratteristiche di aspetto o rumorosità tali da indurre timore o apprensione, in particolare nei piccoli pazienti. Per questo motivo abbiamo accolto con favore e riconoscenza la proposta di Team Enjoy, pervenuta e sviluppata grazie al collega radiologo Dott. Claudio Morandi, di rendere più accoglienti due ambienti, quello della Radiologia Viscerale e della Risonanza Magnetica che spesso ospitano, per l’esecuzione di esami, i bambini in cura presso il Policlinico.”

“Dobbiamo dedicarci ai bambini e ai genitori dei bambini – commentano il dottor Claudio Morandi, e la dottoressa Federica Fiocchi, Radiologi del Policlinico di Modena – Al Policlinico eseguiamo un numero elevato di diagnostici su bambini, in particolare la diagnostica viscerale e la Risonanza Magnetica. Il nostro scopo è rendere queste procedure poco traumatizzanti per i piccoli e facilitare la collaborazione con i genitori. Per questo motivo, insieme a Team Enjoy, abbiamo pensato di realizzare opere murarie dipinte per questi bambini, con soggetti riconoscibili e tematiche adatte all’età pediatrica. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto.”

La raccolta fondi

La raccolta fondi per questo progetto è partita il 28 giugno 2024 con Formigine la “Summer Music Night” è stata allestita una mostra di pittura a cura degli Artisti della Redecocca, la presenza di un mercatino di artigianato artistico, un food and drink open bar, un torneo di biliardino accompagnato da una DJ Set e, dalle 21, musica live a cura della band rock Fergus, Gustavo Savino al pianoforte per un tributo a Pino Daniele assieme a Luca Annunziata e uno spettacolo di danza con gli allievi della scuola Backstage. Il 15 settembre in Piazza Calcagnini a Formigine (MO) ci sarà un pomeriggio di musica, danza e tantissimo, un aperitivo solidale un torneo di Biliardino La Settimana dal 16 al 22 settembre si terrà un torneo sportivo di beach volley interospedaliero.

Il contributo di CONAD

I soci Conad Nord Ovest di Modena hanno devoluto il 10% delle vendite dei prodotti a marchio Verso Natura Conad, dal 7 al 13 ottobre 2024, al progetto “Enjoy Color Care”. Con i 3.170€ raccolti, sono stati abbelliti i reparti di Pediatria e Radiologia Pediatrica del Policlinico di Modena, creando ambienti più accoglienti per i piccoli pazienti. Un gesto di solidarietà che conferma l’attenzione dei Soci nei confronti del territorio e delle sue necessità, dimostrando come la collaborazione tra imprese e comunità possa generare un impatto positivo e duraturo.