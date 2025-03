Due eventi nel fine settimana al Teatro Michelangelo di Modena

Sabato 22 Marzo alle ore 21 al Teatro Michelangelo di Modena per la prima volta Bassem Hamraoui, il popolare attore e comico tunisino che porta in scena il suo nuovo monologo in arabo: El Maestro.

In El Maestro, Hamraoui si trasforma in un vero e proprio direttore d’orchestra della risata, maneggiando con talento le corde sensibili della società tunisina. Attraverso sketch incisivi e monologhi “gustosi”, affronta con umorismo e ironia le realtà sociali, le contraddizioni della quotidianità e i difetti della vita moderna. Il suo sguardo critico, intriso di tenerezza e complicità con il pubblico, permette di ridere di situazioni spesso familiari, invitando al contempo a una riflessione sottile sulle sfide della società.

Lo spettacolo ha registrato un sold out dietro l’altro in Tunisia, Francia, Germania, Belgio. Ad aprile porterà lo spettacolo in Canada. Biglietti in vendita anche sui canali di billetweb.

Domenica 23 Marzo alle ore 21, invece, Andrea Di Raimo, in arte Shamzy, artista provocatorio, canzonatorio (anche volgare, a volte), sarà in scena con il suo secondo spettacolo: Testa di Caos.

Nel secondo spettacolo teatrale del celebre comico del web, Shamzy affronta temi di attualità e situazioni quotidiane, trasformando ogni argomento in un’occasione per sorprendere e divertire, mescolando irriverenza, sincerità e improvvisazione in un vortice di comicità esagerata! Volgare, provocatorio, canzonatorio… ma questo spettacolo ha anche dei difetti.

Consigliato a chi, come lui, in fondo non è altro che una Testa di Caos. Biglietti in vendita anche sui canali di Ticketone.