Due arresti per furto nella notte a Modena

La notte scorsa i Carabinieri della Sezione Radiomobile e delle Stazioni di Modena Principale e viale Tassoni, intervenivano in forze in via Piave, dove i cittadini avevano segnalato la presenza di due individui intenti ad operare dei furti all’interno di esercizi commerciali.

Su posto i militari sorprendevano, in flagranza di reato, un uomo 34enne di origini tunisine e una donna italiana 33enne, entrambi con precedenti penali per reati contro il patrimonio, intenti ad allontanarsi da un’agenzia per badanti dopo avervi asportato due computer portatili. Un accurato controllo dei luoghi consentiva di accertare come gli stessi individui, poco prima, si fossero addentrati in un ristorante cinese senza tuttavia riuscire a sottrarre alcunché.

Condotti negli uffici di via Pico della Mirandola, i due sono stati dichiarati in arresto per i due episodi, mentre la refurtiva veniva restituita all’avente diritto. Accompagnati dinanzi al Giudice di Modena nella mattinata odierna, gli indagati, dopo la convalida del provvedimento precautelare adottato dai militari, venivano sottoposti all’obbligo di firma settimanale presso la Polizia Giudiziaria.