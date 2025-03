Taglio del nastro per il Centro Bambini e Famiglie di Campogalliano

Un nuovo spazio per bambine, bambini e famiglie dove incontrarsi, giocare e costruire relazioni. Martedì 25 febbraio inaugura il Centro Bambini e Famiglie di Campogalliano, servizio che si inserisce all’interno del sistema integrato dell’offerta educativa 0-6 dell’Unione Terre d’Argine.

Laboratori, letture, musica, creatività, motricità e tanto altro: il nuovo Centro Bambini e Famiglie si propone come luogo di incontro e condivisione, oltre ad arricchire la già ampia proposta educativa sul territorio.

“Un ambiente stimolante e accogliente dove consolidare il patto educativo tra famiglie, associazioni e i servizi 0-6 dell’Unione: questa è l’ambizione del nostro Centro Bambini e Famiglie – lo definisce Daniela Tebasti, Sindaca di Campogalliano e Presidente dell’Unione Terre d’Argine –. La particolarità di questa nuova proposta è la presenza operativa dei genitori all’interno delle attività, a partire dall’idea che il tempo trascorso insieme possa servire tanto ai piccoli quanto agli adulti per conoscersi meglio, costruire relazioni e crescere attraverso il confronto”.

Martedì 25 marzo il taglio del nastro sarà alle 16.30, alla presenza della Sindaca Tebasti, poi a seguire ci sarà un momento di gioco e un rinfresco.

Attivo già da un mese, il Centro sta ricevendo una buona risposta in termini di partecipazione. Gli incontri si tengono al martedì pomeriggio e al sabato mattina presso i locali adiacenti alla scuola d’infanzia Ernesto Cattani, con ingresso dal parcheggio di via Matteotti, alla presenza di un’educatrice, che coordina l’attività e organizza proposte, facilitando gli scambi tra i partecipanti. Come per gli altri tre Centri dell’Unione, l’accesso agli incontri è aperto a tutte le famiglie dei quattro Comuni (Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera), il primo ingresso è gratuito.