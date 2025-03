Incidente sulla Tangenziale di Modena: carreggiata chiusa in direzione dello svincolo SS 12

A causa di un incidente stradale, è momentaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione dello svincolo SS 12, sulla strada statale 724 Dir “Tangenziale di Modena”, al km 3,800 all’altezza di Modena.

Nel sinistro, che ha coinvolto quattro veicoli, si registrano quattro feriti.

Uscita obbligatoria svincolo 19 all’altezza del km 1,000.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.