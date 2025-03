Gattatico: fermato per un controllo, trovato con un grammo di cocaina. A casa aveva mezzo etto di hashish

Si trovava a bordo della propria autovettura, quando è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri di Gattatico durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. E’ accaduto l’altra sera intorno alle 21:00 quando l’uomo, che arrivava dal comune di Parma, è stato fermato in località ‘il Moro’, frazione confinante con ponte d’Enza del comune di Gattatico.

I militari procedendo all’identificazione del conducente, mentre da immediato controllo veniva rinvenuto un involucro trasparente contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso complessivo di circa 1 grammo, occultata all’interno di un pacchetto di sigarette. Anche la successiva perquisizione domiciliare terminava con esito positivo, poiché nella cucina veniva rinvenuta una scatola di cioccolatini contenente un panetto parzialmente utilizzato di “hashish” dal peso complessivo di circa mezzo etto.

Hashish e cocaina venivano sottoposti a sequestro mentre, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Gattatico hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 35enne domiciliato in un comune della bassa reggiana, fra l’altro, sottoposto dal 17 gennaio scorso all’obbligo di dimora nel comune di Gattatico, con ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.