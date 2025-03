Formigine: dal 25 marzo iscrizione aperte al nido d’infanzia

Dal 25 marzo all’11 aprile è possibile effettuare le domande al nido d’infanzia (per l’anno educativo 2025/2026, per i nati negli anni 2023, 2024, 2025 e nascituri entro il 30 giugno 2025) e al servizio Centro per bambini e famiglie 12/36 mesi. Le domande d’iscrizione vengono presentate online, collegandosi al sito Internet del Comune di Formigine, attraverso credenziali SPID o CIE.

È possibile richiedere supporto nella compilazione della domanda presso lo Sportello del Cittadino, negli orari di apertura al pubblico, esclusivamente previo appuntamento da fissare telefonicamente al numero 059/416167. La graduatoria per i nidi d’infanzia viene pubblicata dopo la fine della raccolta delle domande.

Continuano in questi giorni gli open day presso le diverse strutture presenti a Formigine e frazioni, il cui calendario è presente nella sezione “nidi” del sito Internet comunale.

Afferma il Sindaco Elisa Parenti: “Dall’inizio di questa legislatura, abbiamo investito subito su 29 nuovi posti al nido, portato la copertura delle domande all’84%, affiancato gli investimenti privati, rinnovato un nido pubblico (Alice, a Corlo) e prosegue l’iter per le nuove Prampolini a Casinalbo, un polo 0/6 anni da 4,5 milioni di investimento. A settembre è stato inaugurato il nuovo nido privato Maria Ausiliatrice, per il quale sono in atto le procedure di convenzionamento, al fine di aumentare ulteriormente il numero di posti nido per le famiglie formiginesi”.