“FANFARE di mucche blu”, in scena venerdì al Piccolo Teatro in Piazza di Sant’Ilario d’Enza

Venerdì 21 marzo 2025 alle 21.00, al Piccolo Teatro in Piazza di Sant’Ilario d’Enza, FANFARE di mucche blu di e con MATTEO PAGANI.

Fanfare (in francese) di mucche blu è uno spettacolo che nasce dalla finezza artistica di Matteo Pagani, pittore, illustratore di libri per ragazzi e profondo conoscitore della storia dell’arte. Lo spettacolo è un omaggio a Chagall, una sorta di monologo disegnato con diversi linguaggi: la narrazione lirica, affidata all’attore Francesco Manelli, si interseca con la coreografia danzata da Giulia Lusetti sulle musiche di Giacomo Astolfi. Nel frattempo Pagani stesso dipingerà Chagall in diretta, intromettendosi nei movimenti di scena. L’intersezione e la ricchezza dei linguaggi della performance tenta di restituire quel crocevia di profumi, di tinte, di note sospese che sta nella pittura di Marc Chagall, autore cosmopolita e colto, errante e dall’anima leggera, sognatore e demiurgo dei suoi mondi: “sovrannaturale” come lo definisce Apollinaire, nel gestire il quotidiano, un poeta dell’ordinario.

Pagani, che attualmente sta esponendo in una galleria milanese e recentemente ha esposto a Parigi e Bologna, alterna l’attività di pittore a questa “drammaturgia dell’arte” con spettacoli negli anni scorsi in alcuni teatri della nostra provincia, dove ha presentato Schiele, Klimt e Segantini con importanti riscontri dal pubblico.

Info e prenotazioni: 3286019875-3289071004 info@teatrolattesa.it