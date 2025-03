Dal 21 marzo al Teatro Dehon di Bologna “Calcoli, ovvero l’arte dell’inganno”

Al Teatro Dehon di Bologna dal 21 al 23 Marzo, venerdì e sabato ore 21 e domenica ore 16, in scena Blas Roca Rey, Andrea Lolli, Pietro Bontempo, Monica Rogledi in “Calcoli, ovvero l’arte dell’inganno” di Giovanni Clementi, per la regia di Blas Roca Rey. Produzione la Contrada Teatro stabile Di Trieste.

Cosa può succedere se un sottosegretario agli esteri decide di passare, all’insaputa della consorte, fregandosene delle contingenze internazionali e dell’incombente campagna elettorale, un weekend di fuoco con una soubrette televisiva in uno chalet isolato di montagna, prestatogli dal suo portaborse?

Tre icone (ahimè!) dei nostri tempi, costrette in uno spazio claustrofobico, noiosamente destinate a celebrare per l’ennesima volta un rito scontato.

Ma a scompaginare le ovvie carte in tavola, in un crescendo in bilico fra thriller e commedia, ci penserà l’intruso di turno, l’ospite non atteso, la quarta misteriosa icona.

Sarà la sua presenza a rivelare allo spettatore, volutamente e apparentemente relegato al ruolo di voyeur, bassezze e nefandezze, vigliaccherie e… calcoli.

Tel. 051.342934 www.teatrodehon.it