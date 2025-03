Culle per la vita: se ne parla a Sassuolo all’Aperi-Vita con il dottor Coccolini e il CAV

Proseguono gli incontri del Centro di Aiuto alla Vita di Sassuolo (CAV), in collaborazione con il Vicariato Valle del Secchia, dedicati alla bellezza e dignità della vita umana fin dal concepimento, sull’onda della riflessione sul tema “Trasmettere la vita, speranza per il mondo”, proposto dalla CEI in occasione della 47° Giornata nazionale per la Vita.

Il secondo incontro del ciclo sarà sabato 22 marzo, alle ore 17, all’Oratorio don Bosco di Sassuolo, con il dottor Stefano Coccolini dell’associazione AMCI (Associazione Medici Cattolici Italiani). Parlerà del progetto “Culle per la vita”, raccontando l’esperienza della culla installata nella parrocchia di Santa Maria del Torrione a Ravenna.

L’incontro è a ingresso libero e gratuito e terminerà con un aperitivo per stare insieme e confrontarsi.

Gli “Incontri per la Vita” del CAV proseguiranno nei mesi prossimi mesi con altre interessanti tematiche e importanti relatori.