BOOM! Crescere nei libri 2025, dal 27 marzo al 28 maggio Bologna torna a essere la capitale mondiale del visivo e della letteratura per l’infanzia

Dal 27 marzo al 28 maggio, l’ottava edizione di BOOM! Crescere nei libri trasforma Bologna nella capitale mondiale della letteratura per l’infanzia attraverso un programma ricchissimo che accompagna la 62ª edizione di Bologna Children’s Book Fair (31 marzo – 3 aprile 2025), dai giorni immediatamente precedenti fino ai due mesi successivi. Un’occasione imperdibile per incontrare il meglio della produzione nazionale e internazionale, che grazie alla sua lunga durata permette un dialogo profondo tra le voci più importanti dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia mondiale e i loro lettori e le lettrici che, grazie a BOOM! a scuola, a Bologna e nella città Metropolitana (ma anche da fuori città), avranno la possibilità di incontrarli.

BOOM! Crescere nei libri 2025 è promosso da Comune di Bologna e BolognaFiere, curato dal Settore Biblioteche e Welfare culturale insieme ad Hamelin nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna e gode del patrocinio di IBBY (International Board on Book for Young people) Italia, organizzazione internazionale che sostiene il diritto ai libri e alla lettura per bambine e bambini, ragazze e ragazzi di tutto il mondo.

Grazie all’ampio programma della rassegna, Bologna si fa capitale mondiale della letteratura per l’infanzia ma anche capitale del visivo: l’illustrazione viene esplorata in tutte le sue forme, con la presenza di autori e autrici, con dispositivi espositivi che permettono di incontrarli, con grandi panorami nazionali, come quelli dedicati a Estonia e Polonia. In città le immagini di Paul Cox, Joëlle Jolivet, Katsumi Komagata (a un anno dalla sua scomparsa) si affiancano a quelle di artiste e artisti giovanissimi, a testimoniare la grande creatività e il dialogo fra generazioni diverse che BOOM! Crescere nei libri e Bologna Children’s Book Fair favoriscono e che nel Dna della città trovano spazio. Rappresentativi in questo senso sono il ricco programma dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, ABABO BOOM! e gli eventi con tanti giovani talenti che, partendo da qui, si sono affermati a livello internazionale.

L’edizione 2025 conferma la crescita di interesse per la rassegna con una sempre più ampia partecipazione nazionale e internazionale: 40 mostre, 150 appuntamenti tra laboratori, incontri ed eventi, con più di 100 autrici e autori coinvolti.

Ma quest’anno i numeri sono centrali anche per altri motivi. Molti infatti i compleanni importanti che hanno Bologna come luogo e BOOM! come occasione per essere festeggiati, nell’anno in cui proprio la Bologna Children’s Book Fair varca un traguardo importantissimo, quello dei 60 anni del BolognaRagazzi Award, premio che ha trasformato e fatto crescere l’editoria illustrata internazionale. 50 sono gli anni di Pimpa, l’inossidabile cagnolina disegnata da Altan che invade di pois la città; ne compie 80 Pippi Calzelunghe, il personaggio inventato da Astrid Lindgren, icona d’infanzia assoluta che sarà festeggiata con una maratona di lettura nelle biblioteche di Bologna e città metropolitana. E sempre 80 è il traguardo che raggiunge Susie Morgenstern, pilastro della scrittura contemporanea per l’infanzia, che sarà a Bologna a incontrare il suo pubblico, in Fiera e in Salaborsa; 80 sono gli anni che ci separano dalla prima uscita dei rivoluzionari Libri del ’45 di Bruno Munari, in mostra al Dipartimento educativo MAMbo. Sono 35 candeline per Leggere le figure, la storica collana Mondadori dedicata all’albo illustrato che si mostra alla Biblioteca dell’Archiginnasio, fra fra classici come Scarry, Oxenbury, Dr. Seuss, Potter e nuovi autori.

Molte le mostre fra grandi e giovanissimi autori e autrici: accanto a nomi come Felicita Sala, Sara Lundberg, Franco Matticchio, voci emergenti e appena pubblicate come Beatrice Bandiera, Emma Lidia Squillari, Davide Minciaroni e molti altri.

Numerosissime anche le presentazioni di romanzi, albi e fumetti, tra le novità e grandi autori e autrici: Vera Fortunati e Roberto Grandi presentano a Palazzo Pepoli, insieme ad autrici e autori, due pubblicazioni su Lavinia Fontana – Lavinia, la prima pittoressa (Minerva Edizioni) e I ritratti di Lavinia (Corraini Edizioni); Beatrice Alemagna presenta in anteprima il suo attesissimo Sua Altezza Poltiglia, principessa di Fango (Topipittori) al DAMSLab; Gad Lerner e Pierdomenico Baccalario si interrogano sul legame fra letteratura per ragazzi e formazione politica con i loro titoli Bruciate questo libro. I ragazzi che salvarono il Dottor Živago e Dimmi cos’è il fascismo (Feltrinelli) al Cinema Modernissimo.