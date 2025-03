Usava la sua auto come deposito per lo spaccio: tunisino finisce in manette a Bologna

Ieri verso le 18:00, la Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto un cittadino tunisino, classe 1995, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico l’uomo, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti specifici, dopo essere entrato all’interno di un’attività commerciale sita in via Santo Stefano civ. 111/A, senza alcun motivo ha percosso ed insultato il proprietario. Quest’ultimo dopo aver allontanato il tunisino ha chiamato la Polizia poiché lo stesso continuava a sostare davanti la sua attività.

Gli Agenti di Volante del Commissariato “Due Torri San Francesco” hanno riportato alla calma il cittadino tunisino che aveva un costante atteggiamento aggressivo ed insofferente. Nel momento in cui i poliziotti hanno deciso di controllare anche la sua auto, parcheggiata a poca distanza, l’uomo è andato in escandescenza e ha provato a scappare. La motivazione della tentata fuga è stata scoperta subito dopo dagli Agenti che, all’interno dell’auto, hanno trovato 210 grammi di cocaina e 480 grammi di hashish, oltre che nella tasca del suo cappotto un paio di forbici da cucina.

Il tunisino è stato dunque arrestato per spaccio con rito direttissimo previsto nella giornata odierna e denunciato per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e per percosse.